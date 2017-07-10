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Кучма договорился с представителем США по Донбассу о постоянных встречах

Понедельник, 10 июля 2017, 15:16

Бывший президент Украины Леонид Кучма встретился со специальным представителем США по вопросам Минских соглашений Куртом Волкером.

Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"Во время разговора участники встречи обсудили урегулирование ситуации на Донбассе. Леонид Кучма отметил роль и активную позицию США в разрешении ситуации на Донбассе и поблагодарил за принципиальную позицию и поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - написала она.

"Обе стороны подчеркнули, что устойчивое, длительное прекращение огня и решение всего блока вопросов по безопасности Минских соглашений является ключевым, без этого не может быть продвижения в урегулировании гуманитарных, политических и социальных вопросов", - добавила Олифер.

Также указывается, что Кучма и Волкер договорились о контактах на постоянной основе.

Как известно, государственный департамент США назначил бывшего посла страны в НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине.

Українська правда

Темы: КучмаСШАДонбасс
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