Путін зміцнив ПВО бойовими генералами, які воювали в Україні – ЗМІ

Міноборони РФ зміцнило бойовими генералами керівний склад 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, яка відповідає за кордон з Україною.

Як пише "Коммерсант", посилаючись на високопоставлене джерело в Генштабі ЗС РФ, президент РФ Володимир Путін закритим указом призначив офіцерів командування 8-ї армії.

За даними видання, багато призначенців мають досвід чеченських кампаній. Як мінімум половину з нового командування 8-ї армії українська розвідка звинувачувала в участі в бойових діях на стороні незаконних збройних формувань в Луганську і Донецьку.

Командує 8-ю армією учасник двох чеченських кампаній, генерал-майор Сергій Кузовлєв.

За даними "Коммерсанта", на минулому тижні були визначені його безпосередні підлеглі.

гідно з указом президента від 5 липня, начальником штабу і першим заступником Сергія Кузовлєва призначено генерал-майора Олега Цекова.

Випускник Челябінського вищого танкового командного училища, він служив у Туркестанському, Закавказькому, Забайкальському, Сибірському та Північно-Кавказькому військових округах, а також у Монголії.

Визначено і двох його заступників: ними стали генерал-майор Геннадій Аношкін і полковник Арутюн Дарбінян.

Перший брав участь в двох чеченських кампаніях, в 1999-2000 роках командував парашутно-десантним батальйоном в складі миротворчих сил в Боснії і Герцеговині, а в серпні 2008 року, будучи командувачем 104-м гвардійським десантно-штурмових полком (76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія, Псков), одним з перших прийняв участь у війні з Грузією.

Кар'єра ж полковника Дарбіняна пов'язана з ВДВ: він встиг покомандувати 76-ю дивізією і 83-ою бригадою, а до останнього моменту очолював штаб 68-го армійського корпусу (Південно-Сахалінськ).

За даними "Коммерсанта", за його плечима значиться і відрядження до Сирії.

Іншим заступником Сергія Кузовлєва призначено генерал-майора Костянтина Касторнова.

Він вважається досвідченим воєначальником: у 2008 році він командував 3-ю Вісленською мотострілецькою дивізією (Новий, Нижній Новгород), потім - 70-ю окремою мотострілковою бригадою (Уссурійськ), а після був заступником командувача 5-ї загальновійськової армії і виконуючим обов'язки командувача 35-ї загальновійськової армії (Білогірськ).

Третім заступник командуючого армією став генерал-майор Ігор Красін.

Як і генерал Кузовлєв, він брав участь у бойових діях в Чечні. Генерал-майор Андрій Сичов, раніше командував 2-ю гвардійською мотострілецькою Таманською дивізією і навіть виконував обов'язки командувача 5-ї загальновійськової армії (Уссурійськ) під час російсько-індійських навчань "Індра 2016", став четвертим заступником генерала Кузовлєва.

Полковник Віталій Шелепеєв зайняв пост заступника командуючого і начальника тилу 8-ї армії, а генерал-майор Олександр Худяков – заступник командуючого і начальника озброєнь.

За словами джерела "Коммерсанта" в органах військового управління, офіцерів в командування 8-ї армії відбирали з особливою ретельністю.

Крім рекомендацій з попередніх місць служби в Генштабі ЗС РФ звертали увагу на практичний досвід воєначальників, віддаючи перевагу тим, хто проявив себе в бойових діях, оскільки нове з'єднання повинно "забезпечити безпеку на кордоні з Україною".

Як відомо в липні 2015 року американський видання Bloomberg оприлюднило докази присутності військових РФ на Донбасі, надані СБУ і підтверджені розвідкою США.

Так генерал Кузовлєв командував російськими регулярними військами в районі Луганська.

Генерал Цеков під псевдонімом Олег Турнов командував другий бригадою так званої "народної міліції" ЛНР ".

Генерал Худяков, за деякими даними курирував поставки озброєнь на Донбас, а генерала Красіна українські ЗМІ на початку 2017 року називали командувачем 2-м армійським корпусом "ЛНР".