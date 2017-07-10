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Путин укрепил ЮВО боевыми генералам, воевавшими в Украине – СМИ

Понедельник, 10 июля 2017, 17:47

Минобороны РФ укрепило боевыми генералами руководящий состав 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, которая отвечает за границу с Украиной.

Как пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на высокопоставленный источник в Генштабе ВС РФ, президент РФ Владимир Путин закрытым указом назначил офицеров командования 8-й армии.

По данным издания, многие назначенцы имеют опыт чеченских кампаний. Как минимум половину из нового командования 8-й армии украинская разведка обвиняла в участии в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований в Луганске и Донецке.

Командует 8-й армией участник двух чеченских кампаний, генерал-майор Сергей Кузовлев.

По данным "Коммерсанта", на прошлой неделе были определены его прямые подчиненные. Согласно указу президента от 5 июля, начальником штаба и первым заместителем Сергея Кузовлева назначен генерал-майор Олег Цеков.

Выпускник Челябинского высшего танкового командного училища, он служил в Туркестанском, Закавказском, Забайкальском, Сибирском и Северо-Кавказском военных округах, а также в Монголии.

Определены и два его заместителя: ими стали генерал-майор Геннадий Анашкин и полковник Арутюн Дарбинян. Первый участвовал в двух чеченских кампаниях, в 1999–2000 годах командовал парашютно-десантным батальоном в составе миротворческих сил в Боснии и Герцеговине, а в августе 2008 года, являясь командующим 104-м гвардейским десантно-штурмовым полком (76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, Псков), одним из первых принял участие в войне с Грузией.

Карьера же полковника Дарбиняна связана с ВДВ: он успел покомандовать 76-й дивизией и 83-й бригадой, а до последнего момента возглавлял штаб 68-го армейского корпуса (Южно-Сахалинск). По данным "Ъ", за его плечами значится и командировка в Сирию.

Другим заместителем Сергея Кузовлева назначен генерал-майор Константин Касторнов. Он считается опытным военачальником: в 2008 году он командовал 3-й Висленской мотострелковой дивизией (Новый, Нижний Новгород), затем — 70-й отдельной мотострелковой бригадой (Уссурийск), а после был заместителем командующего 5-й общевойсковой армией (ее тогда возглавлял нынешний командующий ВДВ Андрей Сердюков) и исполняющим обязанности командующего 35-й общевойсковой армией (Белогорск). Во время учений "Нерушимое братство 2013" командовал коллективными миротворческими силами ОДКБ.

Третьим замкомандующего армией стал генерал-майор Игорь Красин. Как и генерал Кузовлев, он принимал участие в боевых действиях в Чечне. Генерал-майор Андрей Сычевой, ранее командовавший 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизией и даже исполнявший обязанности командующего 5-й общевойсковой армией (Уссурийск) во время российско-индийских учений "Индра-2016", стал четвертым замом генерала Кузовлева.

Полковник Виталий Шелепеев занял пост замкомандующего и начальника тыла 8-й армии, а генерал-майор Александр Худяков — замкомандующего и начальника вооружений.

По словам источника "Ъ" в органах военного управления, офицеров в командование 8-й армии отбирали с особой тщательностью.

Помимо рекомендаций с предыдущих мест службы в Генштабе ВС РФ обращали внимание на практический опыт военачальников, отдавая предпочтение тем, кто проявил себя в боевых действиях, поскольку новое соединение должно "обеспечить безопасность на границе с Украиной".

Как известно в июле 2015 года американское издание Bloomberg обнародовало доказательства присутствия военных РФ на Донбассе, предоставленые СБУ и подтвержденные разведкой США.

Так генерал Кузовлев командовал российскими регулярными войсками в районе Луганска.

Генерал Цеков под псевдонимом Олег Турнов, командовал второй бригадой так называемой "народной милиции "ЛНР".

Генерал Худяков, по некоторым данным курировал поставки вооружений на Донбасс, а генерала Красина украинские СМИ в начале 2017 года называли командующим 2-м армейским корпусом "ЛНР".

Темы: Росcия
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