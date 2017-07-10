РНБО хоче розширити санкції проти Росії

РНБО доручило Кабміну, СБУ і Нацбанку найближчим часом внести пропозиції щодо розширення санкційного списку.

Про це на брифінгу у понеділок заявив секретар РНБО Олександр Турчинов. "Ми доручили Кабміну, СБУ і Нацбанку подати найближчим часом пропозиції на засідання РНБО щодо розширення санкційного списку", - сказав він.

Таке рішення було прийняте через розширення санкцій США і Євросоюзом. "Як тільки ініціатори введення санкцій внесуть відповідні пропозиції, РНБО їх затвердить", - додав Турчинов.

Як відомо, 16 червня президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

Роман Кравець, УП