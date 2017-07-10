Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СНБО хочет расширить санкции против России

Понедельник, 10 июля 2017, 18:23

СНБО поручил Кабмину, СБУ и Нацбанку в ближайшее время внести предложения по расширению санкционного списка.

Об этом на брифинге в понедельник заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. "Мы поручили Кабмину, СБУ и Нацбанку подать в ближайшее время предложения на заседание СНБО по расширению санкционного списка", - сказал он.

Такое решение было принято из-за расширения санкций США и Евросоюзом. "Как только инициаторы введения санкций внесут соответствующие предложения, СНБО их утвердит", - добавил Турчинов.

Как известно, 16 июня президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Роман Кравец, УП

Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

Все новости...
Росcия
За минувшие сутки произошло 39 боевых столкновений с врагом – Генштаб
Они нам не нужны – ОП о "покушении" на Симоньян и Собчак
Терехов: Предварительно есть "прилеты" в центре Харькова
Последние новости
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
16:13
Артсистемы как в НАТО, более дешевые FPV и самодельная ПВО: Камышин рассказал о производстве в Украине 
16:11
Вечная жизнь человека: последние научные и технологические открытия
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
Все новости...
Реклама: