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ГПУ: За службу на боці бойовиків до відповідальності притягнуто 84 іноземця

Вівторок, 11 липня 2017, 01:58
ГПУ: За службу на боці бойовиків до відповідальності притягнуто 84 іноземця

В даний час за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України і її територіальної цілісності Головною військовою прокуратурою, СБУ, Нацполіціей притягнуті до кримінальної відповідальності 84 іноземця, з них 64 громадянина РФ.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури України.

Відзначається, що Головна військова прокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ведення владою РФ війни проти України.

За даними відомства, з 2014 року в складі збройного формування бойовиків "Призрак" терористичної організації "ЛНР" під егідою проросійської організації "United Continentale" воюють іноземці-найманці. Засновником та координатором "Призрака" є громадянин Росії А. Марков.

"Організація "United Continentale" (в перекладі "Контитнентальна єдність") є геополітичним рухом крайньоправої спрямованості, створена влітку 2014 року в м. Белград (Сербія), виступають з критикою Європейського Союзу і НАТО. До складу організації входять громадяни Франції, Сербії, Іспанії, Італії, Німеччини, Чехії, Болгарії, Країн Латинської Америки, Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації. Більшість її представників проходили службу в іноземному легіоні та брали участь у веденні бойових дій у різних країнах світу", - говориться в повідомленні.

В ході досудового розслідування встановлено особи іноземців-найманців з організації "United Continentale", які з липня 2014 року воюють на боці бойовиків. Вони систематично проходять військову підготовку на тренувальних базах в Ростові-на-Дону.

Наразі тривають необхідні процесуальні дії, спрямовані на збір доказів їх протиправної діяльності на території України.

Теми: ГенпрокуратураРосіяДонбасЛНР
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