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Білий дім підтримує введення нових санкцій проти РФ

Вівторок, 11 липня 2017, 03:36
Білий дім підтримує введення нових санкцій проти РФ

Білий дім підтримує введення нових економічних санкцій щодо Росії та Ірану, однак цей законопроект, який зараз розглядається в Конгресі США, неприпустимо стримує повноваження президента.

Про це пише The Washington Post.

Як заявив директор із законодавчих питань Білого дому Марк Шорт, адміністрація Дональда Трампа підтримує нові санкції, але заперечує проти тієї частини законопроекту, яка наділяє Конгрес набагато більш значними повноваженнями у визначенні політики санкцій відносно РФ. Якщо Дональд Трамп спробує пом'якшити або скасувати санкції проти Москви, згідно із законопроектом, буде потрібно голосування Конгресу.

"Ми стурбовані тим, що законопроект, як ми вважаємо, створює незвичайний прецедент делегування зовнішньої політики 535 членам Конгресу. Він не містить в собі винятків, що стосуються питань національної безпеки, які завжди були частиною санкцій в минулому", - сказав Шорт.

Раніше минулого місяця Сенат схвалив новий пакет санкцій відносно РФ. Тепер його має ухвалити палата представників, однак процес сповільнився через те, що демократи і республіканці поки не можуть домовитися щодо деяких аспектів.

При цьому як пише газета, законопроект все-таки буде прийнятий до того, як Конгрес піде на серпневу перерву.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним питання санкцій не обговорювалося.

Теми: санкціїСШАРосія
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