Белый дом поддерживает введение новых санкций против РФ

Белый дом поддерживает введение новых экономических санкций в отношении России и Ирана, однако этот законопроект, который сейчас рассматривается в Конгрессе США, недопустимо сдерживает полномочия президента.

Об этом пишет The Washington Post.

Как заявил директор по законодательным вопросам Белого дома Марк Шорт, администрация Дональда Трампа поддерживает новые санкции, но возражает против той части законопроекта, которая наделяет Конгресс гораздо более значительными полномочиями в определении политики санкций в отношении РФ. Если Дональд Трамп попытается смягчить или отменить санкции против Москвы, согласно законопроекту, потребуется голосование Конгресса.

"Мы обеспокоены тем, что законопроект, как мы считаем, создает необычный прецедент делегирования внешней политики 535 членам Конгресса. Он не содержит в себе исключений, касающихся вопросов национальной безопасности, которые всегда были частью санкций в прошлом", - сказал Шорт.

Ранее в прошлом месяце Сенат одобрил новый пакет санкций в отношении РФ. Теперь его должен принять палата представителей, однако процесс замедлился из-за того, что демократы и республиканцы пока не могут договориться по некоторым аспектам.

При этом как пишет газета, законопроект все-таки будет принят до того, как Конгресс уйдет на августовский перерыв.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос санкций не обсуждался.