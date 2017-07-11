Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Белый дом поддерживает введение новых санкций против РФ

Вторник, 11 июля 2017, 03:36
Белый дом поддерживает введение новых санкций против РФ

Белый дом поддерживает введение новых экономических санкций в отношении России и Ирана, однако этот законопроект, который сейчас рассматривается в Конгрессе США, недопустимо сдерживает полномочия президента.

Об этом пишет The Washington Post.

Как заявил директор по законодательным вопросам Белого дома Марк Шорт, администрация Дональда Трампа поддерживает новые санкции, но возражает против той части законопроекта, которая наделяет Конгресс  гораздо более значительными полномочиями в определении политики санкций в отношении РФ. Если Дональд Трамп попытается смягчить или отменить санкции против Москвы, согласно законопроекту, потребуется голосование Конгресса.

"Мы обеспокоены тем, что законопроект, как мы считаем, создает необычный прецедент делегирования внешней политики 535 членам Конгресса. Он не содержит в себе исключений, касающихся вопросов национальной безопасности, которые всегда были частью санкций в прошлом", - сказал Шорт.

Ранее в прошлом месяце Сенат одобрил новый пакет санкций в отношении РФ. Теперь его должен принять палата представителей, однако процесс замедлился из-за того, что демократы и республиканцы пока не могут договориться по некоторым аспектам.

При этом как пишет газета, законопроект все-таки будет принят до того, как Конгресс уйдет на августовский перерыв.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос санкций не обсуждался.

Темы: санкцииСШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

Все новости...
санкции
Нефтепромышленная корпорация SLB полностью прекращает поставки в Россию
В Европе рассматривают возможность санкций против российского алюминия – СМИ
Вучич объяснил отказ от санкций против РФ "моральной позицией"
Последние новости
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
16:13
Артсистемы как в НАТО, более дешевые FPV и самодельная ПВО: Камышин рассказал о производстве в Украине 
16:11
Вечная жизнь человека: последние научные и технологические открытия
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
Все новости...
Реклама: