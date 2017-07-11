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В аэропорту "Львов" не хотят терять "Ryanair" из-за "Борисполя"

Вторник, 11 июля 2017, 09:51

Руководитель львовского аэропорта имени Данилы Галицкого Татьяна Романовская возлагает вину за срыв полетов лоу-костера "Ryanair" в Украину на главу киевского аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина.

Об этом она написала в Facebook, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Руководитель аэропорта "Борисполь", получив такие карты в руки.... имея шанс из ничего сделать что-то и... просто решает: никому не надо дополнительных средств, пассажиров, рейсов, заработков... какой там финплан", – отметила Романовская в закрытом посте.

"Пассажир Ryanair в 2017 году должен быть сверх плана. А на следующий год плановый пассажиропоток уже был им озвучен. "Борисполь" имеет дополнительную пустую инфраструктуру терминала "F" и "В" как раз для лоу-костов. Shame on them", – заявила она.

Романовская сообщила, что обратилась к главам области и города, депутатам и бизнес-структурам за поддержкой в этом вопросе.

"Почему Львов должен быть заложником Киева? Почему украинцы должны себя чувствовать дома, как в гостях?", – заявила она.

"Аэропорт "Львов" все равно движется вперед и имеет несколько запасных планов, но нет худшего чувства, чем грусть от чувства упущенных возможностей, свободы выбора, особенно когда они были и еще так близко. Но надежда еще все-таки есть", – добавила руководитель аэропорта.

Как известно, вечером 10 июля "Ryanair" объявил об отмене своего захода в Украину: якобы аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте. По мнению главного коммерческого директора "Ryanair" Дэвида О'Брайена, "Борисполь" выбрал защиту авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины".

Компания предложила всем клиентам, которые уже купили билеты на объявленные рейсы из/в Украину связаться с ней по почте для возврата уплаченных средств.

Рябикин же заявлял, что "Ryanair" выдвинул "Борисполю" требования по полетам в Киев, которые не соответствуют украинскому законодательству. Он отказался подписывать договор с лоу-костером до снятия всех разногласиий.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинил "Борисполь" и МАУ в срыве работы "Ryanair" в Украине.

В свое время Михэил Саакашвили, руководя Одесской областью, обвинял МАУ в монополии, а Госавиа в блокировании запуска более дешевых рейсов в Украине.

Темы: авиаЛьвов
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