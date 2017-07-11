Порошенко призначив в СБУ Грицаку нового заступника

Президент Петро Порошенко звільнив заступника голови СБУ Михайла Глуговського і призначив на його місце Віктора Кононенка.

Відповідні укази Порошенко підписав у вівторок.

Ще одним своїм указом президент звільнив Кононенка з його попередньої посади - начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

Віктор Кононенко

Кононенко 26 червня 2017 на брифінгу повідомляв, що СБУ запобігла нападу на офіс ВО "Батьківщини" в Києві, який планували спецслужби Росії.

Водночас СБУ не змогла запобігти тому, що наступного дня в центрі міста був підірваний автомобіль командира спецназу Головного управління Розвідки Максима Шаповала.

Кононенко також коментував присутність співробітників СБУ під будинком керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна під час пікету щодо декларування.

Відпрацьовували іншу справу, "працювали в екстреному режимі", – запевняв Віктор Кононенко.

25 березня 2016 року президент присвоїв звання генерал-майора Кононенку.

Українська правда