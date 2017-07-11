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Порошенко назначил в СБУ Грицаку нового заместителя

Вторник, 11 июля 2017, 10:52

Президент Петр Порошенко уволил заместителя председателя СБУ Михаила Глуговский и назначил на его место Виктора Кононенко.

Соответствующие указы Порошенко подписал во вторник.

Еще одним своим указом президент уволил Кононенко с его предыдущей должности - начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

Кононенко 26 июня 2017 на брифинге сообщал, что СБУ предотвратила нападение на офис ВО "Батькивщина" в Киеве, который планировали спецслужбы России.

При этом СБУ не смогла предосратить то, что на следующий день в центре города был взорван автомобиль командира спецназа Главного управления Разведки Максима Шаповала.

Кононенко также комментировал присутствие сотрудников СБУ под домом

руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина во время пикета по декларированию.

Отрабатывали другое дело, "работали в экстренном режиме", - уверял Виктор Кононенко.

25 марта 2016 президент присвоил звание генерал-майора Кононенко.

Украинская правда

Темы: СБУПорошенкокадры
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