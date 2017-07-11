Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії невдоволені ідеєю реєстрації для росіян в Україні

Вівторок, 11 липня 2017, 13:38

Введення в Україні попередньої реєстрації для росіян може вдарити по відносинах із Російською Федерацією.

Про це заявив статс-секретар, заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін агентству ТАСС.

"Ми уважно вивчаємо нововведення української влади і ступінь відповідності їх міждержавним домовленостям, які є між двома країнами. Вже після цього будемо дивитися на те, як ми повинні на це реагувати", – сказав він.

"У нас складається враження, що ці кроки можуть повести в невірному напрямку і вдарити по людському виміру наших відносин. Це було б прикро", – заявив Карасін.

Як відомо, 10 липня після засідання Ради національної безпеки і оборони України її секретар Олександр Турчинов заявив, що з 2018 року для всіх іноземців при перетині кордону буде введено біометричний контроль. За його словами, в першу чергу це стосуватиметься громадян Росії.

Турчинов повідомив, що росіянам треба буде попередньо реєструватися он-лайн перед поїздкою до України, надаючи низку даних.

Крім того, росіян, які проживають в Україні, зобов'яжуть реєструватися за місцем перебування.

Теми: РосіяРНБО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Росія
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова
Україна звільнила більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік − глава МІ6
60 тисяч тон агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Останні новини
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
Усі новини...
Реклама: