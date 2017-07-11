Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России недовольны идеей регистрации для россиян в Украине

Вторник, 11 июля 2017, 13:38

Введение в Украине предварительной регистрации для россиян может ударить по отношениям с Российской Федерацией.

Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин агентству ТАСС.

"Мы внимательно изучаем нововведения украинских властей и степень их соответствия с имеющимися между двумя странами межгосударственными договоренностями. Уже после этого будем смотреть на то, как мы должны на это реагировать", – сказал он.

"У нас складывается впечатление, что эти шаги могут повести в неверном направлении и ударить по человеческому измерению наших отношений. Это было бы прискорбно", – заявил Карасин.

Как известно, 10 июля после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины его секретарь Александр Турчинов заявил, что с 2018 года для всех иностранцев при пересечении границы будет введен биометрический контроль. По его словам, в первую очередь это будет касаться граждан России.

Турчинов сообщил, что россиянам надо будет предварительно регистрироваться он-лайн перед поездкой в Украину, предоставляя ряд данных.

Кроме того, россиян, проживающих в Украине, обяжут регистрироваться по месту пребывания.

Темы: РосcияСНБО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

Все новости...
Росcия
Захватчики усиливают гуманитарный кризис на ВОТ – сопротивление
Экс-чиновник ФБР признался в работе на подсанкционного российского олигарха
Нескольких россиянок, вероятно, отравили за границей – The Insider
Последние новости
16:31
В Евпаторийском районе оккупированного Крыма были слышны взрывы 
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
16:13
Артсистемы как в НАТО, более дешевые FPV и самодельная ПВО: Камышин рассказал о производстве в Украине 
16:11
Вечная жизнь человека: последние научные и технологические открытия
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
Все новости...
Реклама: