Порошенко: Восени почнеться новий етап шляху до ЄС
Українська влада планує скоординувати свої дії із лідерами ЄС щодо подальшого зближення із Євросоюзом.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав президент Петро Порошенко.
"З 1 вересня 2017 року розпочнеться якісно новий етап нашого шляху до Європейського Союзу. Це – етап глибинних та всеохоплюючих реформ, який вимагатиме максимальних зусиль та об'єднання всіх гілок української влади, бізнесу, громадянського суспільства заради побудови кращого європейського майбутнього для українського народу", - написав він.
Порошенко заявив, що у середу він з лідерами ЄС скоординує в Києві під час саміту "як забезпечити максимально ефективне і швидке досягнення мети, закладеної в Угоді, і перейти на новий етап нашого партнерства".
Як відомо, у вівторок Європейський Союз остаточно завершив ратифікацію Угоди.
Робота над Угодою про асоціацію України та ЄС зайняла 10 років.
Роботу над текстом Угоди було завершено у 2013 році, а її підписання відбулося вже у 2014 році – після Революції гідності.
Протягом 2014-2017 років Угоду ратифікували Верховна рада, Європарламент, а також національні парламенти усіх країн ЄС.
Українська правда