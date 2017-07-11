Порошенко: Восени почнеться новий етап шляху до ЄС

Українська влада планує скоординувати свої дії із лідерами ЄС щодо подальшого зближення із Євросоюзом.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав президент Петро Порошенко.

"З 1 вересня 2017 року розпочнеться якісно новий етап нашого шляху до Європейського Союзу. Це – етап глибинних та всеохоплюючих реформ, який вимагатиме максимальних зусиль та об'єднання всіх гілок української влади, бізнесу, громадянського суспільства заради побудови кращого європейського майбутнього для українського народу", - написав він.

Порошенко заявив, що у середу він з лідерами ЄС скоординує в Києві під час саміту "як забезпечити максимально ефективне і швидке досягнення мети, закладеної в Угоді, і перейти на новий етап нашого партнерства".

Як відомо, у вівторок Європейський Союз остаточно завершив ратифікацію Угоди.

Робота над Угодою про асоціацію України та ЄС зайняла 10 років.

Роботу над текстом Угоди було завершено у 2013 році, а її підписання відбулося вже у 2014 році – після Революції гідності.

Протягом 2014-2017 років Угоду ратифікували Верховна рада, Європарламент, а також національні парламенти усіх країн ЄС.

Українська правда