"Хлібне перемир'я": бойовики обстріляли житлові квартали Мар'їнки

Бойовики ОРДО продовжують обстріли уздовж лінії розмежування, незважаючи на перемир’я в період збору врожаю.

Про це повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook, посилаючись на українську сторону Спільного центру з контролю та координації.

"Так, вночі с 10-го на 11-е липня, під час обстрілу позицій сил АТО в районі Мар'їнки, під вогонь бойовиків з автоматичних гранатометів АГС та крупнокаліберних кулеметів знову потрапили житлові квартали населеного пункту", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СЦКК, унаслідок обстрілу пошкоджено дах житлового будинку по вулиці Героїв Чорнобиля. Ще в одному будинку, за розповідями господарів житла, унаслідок влучення боєприпасів виникло коротке замикання.

Серед мирних мешканців жертв немає.

"Українська сторона засуджує дії НЗФ ОРДО щодо обстрілів населених пунктів, що ставить під загрозу життя та здоров’я цивільного населення. Зазначений злочин свідчить про цілеспрямовані дії НЗФ ОРДО щодо подальшого загострення конфлікту, відверте нехтування Мінськими домовленостями, та небажання дотримуватися перемир’я, оголошеного на період збору врожаю", - зазначає СЦКК.

Як повідомлялося, за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 22 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил.