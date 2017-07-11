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"Хлебное перемирие": боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки

Вторник, 11 июля 2017, 15:37

Боевики ОРДО продолжают обстрелы вдоль линии разграничения, несмотря на перемирие в период сбора урожая.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook, ссылаясь на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации.

"Так, ночью с 10-о на 11-е июля, во время обстрела позиций сил АТО в районе Марьинки, под огонь боевиков из автоматических гранатометов АГС и крупнокалиберных пулеметов снова попали жилые кварталы населенного пункта", - говорится в сообщении.

По информации СЦКК, из-за обстрела повреждена крыша жилого дома по улице Героев Чернобыля. Еще в одном доме, по рассказам хозяев жилья, вследствие попадания боеприпасов произошло короткое замыкание.

Среди мирных жителей жертв нет.

"Украинская сторона осуждает действия НВФ ОРДО относительно обстрелов населенных пунктов, что ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Указанное преступление свидетельствует о целенаправленных действиях НВФ ОРДО по дальнейшему обострению конфликта, откровенном пренебреженим Минскими договоренностями, и нежелании соблюдать перемирие, объявленное в период сбора урожая", - отмечает СЦКК.

Как сообщалось, за минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 22 раза открывали огонь по позициям украинских сил.

Украинская правда

Темы: АТОДонбасстерроризм
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