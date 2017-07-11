Рада забрала у Довгого депутатский иммунитет

Верховная Рада сняла неприкосновенность с народного депутата от группы "Воля народа" Олеся Довгого для проведения следственных действий.



Такое решение поддержали 251 народный депутат.



Перед голосованием Довгий заявил, что все обвинения против него не правдивы. Также он сказал, что "регламент нарушал, но закон не переступал".



Он заявил, что был среди тех депутатов, которые "протягивали решение" в Верховной Раде о назначении Луценко генпрокурором.



Довгий призвал парламент поддержать представление Луценко для того, чтобы дать ему возможность "поставить точку во всех обвинениях, которые звучат в его адрес".

Как известно, Регламентные комитет Верховной раде 4 июля нашел "существенные недостатки" в представлении ГПУ и таким образом не поддержал снятие иммунитета с Довгого.



Довгого подозревают в дерибане земли на Жуковом острове в Киеве, что нанесло ущерб на 82 млн грн.

Так, досудебным расследованием установлено, что в период с 2007 по 2009 годы Олесь Довгий совместно с должностными лицами Главного управления земельных ресурсов города Киева и другими лицами, обеспечил 1 октября 2007 принятия депутатами решения о незаконной передаче земли.



В частности, 23 обслуживающим кооперативам для жилой застройки на двадцать первом километре Московского шоссе в Голосеевском районе города Киева были выделены земельные участки, которые фактически расположены на территории ландшафтного заказника местного значения "Остров Жуков".



По мнение ГПУ, вина Довгого подтверждается доказательствами, собранными с соблюдением принципов законности и верховенства права.



Довгому грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Александр Шумилин, УП