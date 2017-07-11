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Луценко: Дзензерский мог внести в декларацию неправдивые данные

Вторник, 11 июля 2017, 23:07

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в отношении народного депутата фракции "Народный фронт" Дениса Дзензерского есть информация о недостоверных данных в его декларации о доходах – речь идет о сумме от 2 до 3 млрд грн.

Об этом глава ГПУ сказал журналистам во вторник вечером.

"В представлении на Дзензерского речь идёт о недостоверных данных в его декларации, депутат не показал свои финансовые обязательства на сумму около 2 или 3 млрд грн", - сообщил Луценко.

Ранее во вторник руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил о том, что внес генеральному прокурору для согласования представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Дзензерского.

"Внес генеральному прокурору для согласования представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Дзензерского Д.В. по признакам преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации)", - написал руководитель САП на странице в Фейсбуке.

Интерфакс-Украина

Темы: Луценкодекларации
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