Трамп-молодший опублікував листи про зустріч з Весельницькою

Дональд Трамп-молодший опублікував повний текст листів, що стосуються його контактів з російським юристом Наталією Весельницькою.

Про це він написав у twitter.

"Я звертаюся до всіх: щоб все було повністю прозоро, я публікую мою електронну переписку з Робом Голдстоуном з приводу зустрічі 9 червня 2016 року", - йдеться в заяві Трампа-молодшого.

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ