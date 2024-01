Трамп-младший опубликовал переписку о встрече с Весельницкой

Дональд Трамп-младший опубликовал полный текст писем, касающихся его контактов с российским юристом Натальей Весельницкой.

Об этом он написал в twitter.

"Я обращаюсь ко всем: чтобы все было полностью прозрачно, я публикую мою электронную переписку с Робом Голдстоуном по поводу встречи 9 июня 2016 года", - говорится в заявлении Трампа-младшего.

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ