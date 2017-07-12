Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп-младший опубликовал переписку о встрече с Весельницкой

Среда, 12 июля 2017, 00:55

Дональд Трамп-младший опубликовал полный текст писем, касающихся его контактов с российским юристом Натальей Весельницкой.

Об этом он написал в twitter.

"Я обращаюсь ко всем: чтобы все было полностью прозрачно, я публикую мою электронную переписку с Робом Голдстоуном по поводу встречи 9 июня 2016 года", - говорится в заявлении Трампа-младшего.

Речь идет о его переписке с британским журналистом и продюсером Робом Голдстоуном, через которого российский адвокат Наталья Весельницкая связалась с ним.

Трамп-младший повторил, что согласился встртетиться с ней ради якобы обещаного компромата на Хиллари Клинтон. Он также подчеркивает, что Весельницкая не является государственным чиновником.

Из переписки видно, что Голдстоун передает Трампу-младшему просьбу о встрече, на которую тот отвечает согласием.

Позже сын президента США заявил, что согласился встретиться с российским адвокатом Весельницкой, потому что она обещала передать компромат на Хиллари Клинтон, однако, по его словам, никакой важной иныормации она не предоставила и перевела тему разговора на вопросы усыновления российских детей и "акта Магнитского".

Наталья Весельницкая известна тем, что выступает против закона Магнитского. Она замужем за бывшим заместителем министра транспорта Московской области, а ее клиентами являются государственные предприятия и сын старшего чиновника РФ, чья компания находилась под следствием в США.

Как известно, в 2010 году Россия ввела мораторий на усыновление детей гражданами США, который стал ответом на принятый в США "акт Магнитского", содержащий перечень российских чиновников, причастных к мошенничеству, преследованиям и нарушениям прав человека.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

Все новости...
Трамп
Украине, возможно, придется отдать часть территории, чтобы остановить войну – Трамп
Трамп рассказал, как его разговор с Путиным якобы отсрочил вторжение РФ в Украину
Трамп не признал вины по делу о секретных документах, суд не ограничил его в передвижении
Последние новости
16:31
В Евпаторийском районе оккупированного Крыма были слышны взрывы 
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
16:13
Артсистемы как в НАТО, более дешевые FPV и самодельная ПВО: Камышин рассказал о производстве в Украине 
16:11
Вечная жизнь человека: последние научные и технологические открытия
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
Все новости...
Реклама: