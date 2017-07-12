В Росії дозволили відмовлятись від громадянства України

Державна дума Росії прийняла в другому читанні законопроект про позбавлення громадянства терористів, в якому також передбачили присягу громадянина РФ і особливий порядок видачі російських паспортів громадянам України.

За документ проголосували 404 депутати, двоє утрималися, повідомляє Meduza.

Згідно із законопроектом, присягати змусять іноземців під час вступу в російське громадянство.



Вказується, що українцям, щоб відмовитися від свого громадянства, достатньо буде надати завірену нотаріально копію звернення про відмову від громадянства.

Така заява буде замінювати довідку, яку раніше потрібно було отримувати в уповноважених органах України.

Як відомо, РНБОУ вирішило запровадити для громадян Російської Федерації, які планують в'їхати до України, з наступного року механізм попередньої реєстрації.

Раніше про правку щодо зречення українського громадянства повідомило російське видання "Комерсант".