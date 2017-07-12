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Гройсмана кличуть на фракцію БПП

Середа, 12 липня 2017, 13:55

Фракція БПП запросила прем'єр-міністра Володимира Гройсмана на засідання фракції, яке відбудеться у середу, 12 липня, о 18 годині.

Про це в кулуарах Ради заявив голова фракції БПП Артур Герасимов.

"Фракція відбудеться за участю прем'єр-міністра", - сказав Герасимов. За його словами, на фракції обговорять подання ГПУ на Михайла Добкіна, судову та пенсійну реформи.

Водночас джерела у фракції БПП стверджують, що основна причина приходу Гройсмана на засідання БПП - законопроект про збільшення видатків державного бюджету на 27 млрд гривень за рахунок позапланових надходжень та пенсійна реформа.

Як розповідають депутати, через розподіл цих 27 мільярдів у президента Петра Порошенка та Володимира Гройсмана виник конфлікт. З їх слів, коли 22 червня Гройсман представляв законопроект в парламенті, він не був погоджений з Порошенком. "Президента це розгнівило, тепер бюджет погоджують з ним", - говорить джерело, наближене до прем'єр-міністра.

22 червня Верховна Рада прийняла запропоновані Кабміном зміни до державного бюджету тільки в першому читанні. Фракція БПП проголосувала не в повному складі: бізнес-крило фракції, орієнтоване на Кононенка, не голосувало.

Роман Кравець, УП

Теми: ГройсманБПППорошенкобюджет
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