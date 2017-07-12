Гройсмана зовут на фракцию БПП

Фракция БПП пригласила премьер-министра Владимира Гройсмана на заседание фракции, которое состоится в среду, 12 июля.

Об этом в кулуарах Рады заявил председатель фракции БПП Артур Герасимов.

"Фракция состоится с участием премьер-министра", - сказал Герасимов. По его словам, на фракции обсудят представление ГПУ на Михаила Добкина, судебную и пенсионную реформы.

В то же время источники во фракции БПП утверждают, что основная причина прихода Гройсмана на заседание БПП - законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на 27 млрд гривен за счет внеплановых поступлений и пенсионная реформа.

Как рассказывают депутаты, за распределение этих средств у президента Петра Порошенко и Владимира Гройсмана возник конфликт. По их словам, когда 22 июня Гройсман представлял законопроект в парламенте, он не был согласован с Порошенко. "Президента это разозлило, теперь бюджет согласовывают с ним", - говорит источник, близкий к премьер-министру.

22 июня Верховная Рада приняла предложенные Кабмином изменения в государственный бюджет только в первом чтении. Фракция БПП проголосовала не в полном составе: бизнес-крыло фракции, ориентированное на Кононенко, не голосовало.

Роман Кравец, УП