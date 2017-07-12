Комітет визнав обґрунтованими подання на Добкіна, але не арешт

Регламентний комітет ВР визнав подання ГПУ про дозвіл на притягнення до відповідальності нардепа від "Опоблоку" Михайла Добкіна достатньо обґрунтованим.

Таке рішення прийняли більшість представників комітету.

"Комітет вважає, що подання щодо кримінальної відповідальності є достатнім, законним і вмотивованим, але має певні недоліки", - зазначив голова комітету Павло Пинзеник.

"Щодо затримання, комітет вважає подання законним, але не достатньо обґрунтованим та вмотивованим", - зауважив в.о. голови комітету.

Члени комітету визначили подання про згоду на арешт Добкіна також необґрунтованим.

Всі три подання передали голові Верховної ради.

Як відомо, 29 червня Луценко вніс подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа від "Опоблоку" Михайла Добкіна.

В діях нардепа вбачають ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок м. Харкова нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Добкін заперечує всі обвинувачення.

Під час засідання комітету у середу Луценко припустив, що Добкін може втекти за кордон.

Водночас Добкін заперечив усі обвинувачення, але закликав зняти із нього недоторканність.

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Українська правда