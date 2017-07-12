Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Комитет признал обоснованным представление на Добкина, но не арест

Среда, 12 июля 2017, 19:14
Комитет признал обоснованным представление на Добкина, но не арест

Регламентный комитет ВР признал представление ГПУ о разрешении на привлечение к ответственности нардепа от "Оппоблока" Михаила Добкина достаточно обоснованным.

Такое решение приняли большинство представителей комитета.

"Комитет считает, что представление об уголовной ответственности является достаточным, законным и мотивированным, но имеет определенные недостатки", - отметил председатель комитета Павел Пинзеник.

"О задержании, комитет считает представление законным, но не достаточно обоснованным и мотивированным", - отметил и.о. председателя комитета.

Члены комитета также определили необоснованным представление о согласии на арест Добкина.

Все три представления передали председателю Верховной рады.

Как известно 29 июня Луценко внес представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа от "Оппоблока" Михаила Добкина.

В действиях нардепа видят признаки умышленной заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействие мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Добкин отрицает все обвинения.

Во время заседания комитета в среду Луценко предположил, что Добкин может бежать за границу.

В то же время Добкин опроверг все обвинения, но призвал снять с него неприкосновенность.

Читайте также: "Махинации со скучным лицом. В чем ГПУ обвиняет Добкина"

Украинская правда

Темы: Добкинкомитеты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Добкин
Добкин, который фотографировался в форме и с автоматом, не служит ни в ВСУ, ни в НГУ, ни в полиции – нардеп
Как вырастают ценности: в Харькове вместо "победобесия" – красный мак
Онуфрий дал Добкину сан диакона УПЦ МП
Последние новости
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
16:13
Артсистемы как в НАТО, более дешевые FPV и самодельная ПВО: Камышин рассказал о производстве в Украине 
16:11
Вечная жизнь человека: последние научные и технологические открытия
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
Все новости...
Реклама: