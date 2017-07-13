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Рада разрешила арестовать Добкина

Четверг, 13 июля 2017, 18:43
Рада разрешила арестовать Добкина
Yan Dobronosov

Верховная Рада дала разрешение на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от оппозиционного блока Михаила Добкина, которого подозревают в аферах с землей.

"За" проголосовали 288 народных депутатов.

Также народные депутаты дали согласие на задержание и арест опооблоковца.

"За" представление о задержании - 250 голосов.

"За" разрешение на арест проголосовали 242 нардепа.

Представляя представление генеральный прокурор Юрий Луценко отметил, что сейчас начался процесс "отмены касты неприкасаемых".

И.о. председателя регламентного комитета Павел Пинзеник напомнил, что профильный комитет ВР признал представление ГПУ о разрешении на привлечение к ответственности Добкина достаточно обоснованным, однако не увидел оснований для задержания и ареста.

Сам Добкин, выступая в Раде, отметил что дело против него "рассыплется в суде".

Как сообщалось, во время заседания в четверг ряд народных депутатов требовали поставить вопрос неприкосновенности первоочередным.

Внефракционный народный депутат Юрий Левченко также обвинил правительство и коалицию в сговоре с Оппозиционным блоком – голоса за бюджет в обмен на не поддержку ареста Добкина.

Как свидетельствуют данные на сайте парламента, за увеличение государственного бюджета проголосовали 22 члена фракции "Оппозиционный блок".

В то же время, как свидетельствует информация на сайте Верховной Рады, БПП дал 98 голосов за задержание и 91 голос - за арест Добкина. Воздержались - 11 и 12 нардепов соответственно.

"Против" задержания и ареста голосовал представитель "Народного фронта" Павел Пинзеник и фракция Оппоблока.

Как сообщалось, 29 июня Луценко внес представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа от "Оппоблока" Михаила Добкина.

В действиях нардепа правоохранители видят признаки умышленного заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова нормативной стоимостью около 227 млн грн.

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Валентина Романенко, УП

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Темы: Добкиннеприкосновенность
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