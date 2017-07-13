Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Добкін: У больнічку не піду, одіялко не братиму

Четвер, 13 липня 2017, 19:24

Народний депутат Михайло Добкін стверджує, що у п'ятницю, 14 липня, прийде до ГПУ на виклик генерального прокурора.

Про це він заявив в кулуарах парламенту після голосування про його арешт. "Ще тиждень тому я не сумнівався, що так буде. Ви не чули нічого, що підтверджувало б звинувачення ГПУ. Це чиста політика. Я обіцяв нікуди не тікати, я не втік", - сказав він.

Він переконаний, що його справа є політичною. "Я завтра буду у призначений час з адвокатами", - зазначив Добкін.

Крім того він сказав, що обов’язково ще повернеться у Раду. "Я обов'язково повернуся у цей зал, але не знаю коли", - додав він.

Добкін також вважає, що в якості застави з нього вимагатимуть непосильну для нього суму. За словами Добкіна, він чекав на негайний арешт.

"Я очікував, що мене заарештують прямо тут. Але, вочевидь, живого мученика з мене вони робити не хочуть", - заявив нардеп. Парламентарій також запевнив, що прекрасно почувається, і в лікарню не піде.

"Я перебуваю у хорошій формі, на больнічку не збираюсь, одіялко в клітинку не братиму", - заявив Добкін. "Я пишаюся, що мені Бог подарував такий день", - сказав Добкін.

Відповідаючи на питання журналістів про участь Добкіна в мітингу під прапорами РФ, нардеп відповів: "Мітинг проходив у Харкові 1 березня 2014 року. Тоді на площі були люди, які тримали не тільки українські прапори, а й російські. Ми стояли на трибуні, а ці прапори були в натовпі. Було спеціально взято такий ракурс".

 
Журналісти запитали Добкіна про мітинг з прапорами РФ

Як відомо, у четвер Верховна Рада дала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата від Опозиційного блоку Михайла Добкіна, якого підозрюють в аферах із землею.

Добкін заперечує всі обвинувачення.

Читайте також: "Махінації з нудним обличчям. У чому ГПУ звинувачує Добкіна"

Роман Кравець, Тетяна Кусок, УП

Теми: Добкін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Добкін
Добкін, який фотографувався у формі і з автоматом, не служить ні в ЗСУ, ні в НГУ, ні в поліції – нардеп
Як виростають цінності: у Харкові замість "пабєдобєсія" – червоний мак
Онуфрій дав Добкіну ступінь диякона УПЦ МП
Останні новини
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
Усі новини...
Реклама: