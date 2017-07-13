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Добкин: В больничку не пойду, одеялко не возьму

Четверг, 13 июля 2017, 19:24

Народный депутат Михаил Добкин утверждает, что в пятницу, 14 июля, придет в ГПУ на вызов генерального прокурора.

Об этом он заявил в кулуарах парламента после голосования о его аресте. "Еще неделю назад я не сомневался, что так будет. Вы не слышали ничего, что подтверждало бы обвинения ГПУ. Это чистая политика. Я обещал никуда не сбегать, я не сбежал", - сказал он.

Он убежден, что его дело является политическим. "Я завтра буду в назначенное время с адвокатами", - отметил Добкин. Кроме того, он сказал, что обязательно еще вернется в Раду. "Я обязательно вернусь в этот зал, но не знаю когда", - добавил он.

Добкин также считает, что в качестве залога с него будут требовать непосильную для него сумму. По словам Добкина, он ждал немедленный арест. "Я ожидал, что меня арестуют прямо здесь. Но, очевидно, мученика при жизни с меня они делать не хотят", - заявил нардеп. Парламентарий также заверил, что прекрасно себя чувствует и в больницу не пойдет.

"Я нахожусь в хорошей форме, на больничку не собираюсь, клетчатое одеялко брать не буду", - заявил Добкин. "Я горжусь, что мне Бог подарил такой день", - сказал Добкин.

Отвечая на вопрос журналистов об участии Добкина в митинге под флагами РФ, нардеп ответил: "Митинг проходил в Харькове 1 марта 2014 года. Тогда на площади были люди, которые держали не только украинские флаги, но и российские. Мы стояли на трибуне, а эти флаги были в толпе. Был специально взят такой ракурс".

 
Депутаты спросили Добкина об этом митинге 

Как известно, в четверг Верховная Рада дала разрешение на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от оппозиционного блока Михаила Добкина, которого подозревают в аферах с землей.

Читайте также: "Махинации со скучным лицом. В чем ГПУ обвиняет Добкина"

Роман Кравец, Татьяна Кусок, УП

Темы: Добкин
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