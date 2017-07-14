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Гармс здивована заявою Юнкера про антикорупційну палату в Україні

П'ятниця, 14 липня 2017, 05:03

Депутатка Європарламенту Ребекка Гармс здивована заявою президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера щодо згоди на створення антикорупційної палати замість  окремого антикорупційного суду в Україні.

Про це вона написала в twitter.

"Немає необхідності в антикорупційному суді в Україні? Здивована прочитати, що президент Єврокомісії Юнкер згодився. Я не знаю хорошої альтернативи", — заявила Гармс.

Раніше, за підсумками саміту Україна-ЄС, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Європейський союз погодився на створення антикорупційної палати в Україні замість  окремого суду.

"Досі ми вимагали від України створення антикорупційного суду. Ми повідомили вранці президенту Порошенко проміжний варіант вирішення проблеми... ми погоджуємося на створення антикорупційної палати в рамках Верховного суду. Ми навіть не наполягаємо на створенні окремого антикорупційного суду", - сказав він.

Разом з тим, в Національному антикорупційному бюро України заявили,  що згода президента ЄК на створення спеціальної антикорупційної палати замість антикорупційного суду, є наслідком цілеспрямованої дезінформації по відношенню до європейських партнерів України.

НАБУ наполягає, що альтернативи створенню окремого антикорупційного суду наразі немає, а ідея створити антикорупційні палати, повністю нівелює сенс антикорупційного суду. 

Створення спеціалізованого антикорупційного суду є одним із зобов’язань, які Україна взяла на себе перед своїми міжнародними партнерами – Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом.

Теми: ЄвропарламентЄврокомісія
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