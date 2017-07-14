Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Хармс удивлена ​​заявлением Юнкера об антикоррупционной палате в Украине

Пятница, 14 июля 2017, 05:03

Депутат Европарламента Ребекка Хармс удивлена ​​заявлением президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о согласии на создание антикоррупционной палаты вместо  отдельного антикоррупционного суда в Украине.

Об этом она написала в twitter.

"Нет необходимости в антикоррупционном суде в Украине? Удивлена ​​прочитать, что президент Еврокомиссии Юнкер согласился. Я не знаю хорошей альтернативы", - заявила Хармс.

Ранее, по итогам саммита Украина-ЕС, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейский союз согласился на создание антикоррупционной палаты в Украине создания отдельного суда.

"До сих пор мы требовали от Украины создания антикоррупционного суда. Мы сообщили утром президенту Порошенко промежуточный вариант решения проблемы ... мы соглашаемся на создание антикоррупционной палаты в рамках Верховного суда. Мы даже не настаиваем на создании отдельного антикоррупционного суда", - сказал он.

Вместе с тем, в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что согласие президента ЕК на создание специальной антикоррупционной палаты вместо антикоррупционного суда, является следствием целенаправленной дезинформации в отношении европейских партнеров Украины.

НАБУ настаивает, что альтернативы созданию отдельного антикоррупционного суда пока нет, а идея создать антикоррупционные палаты, полностью нивелирует смысл антикоррупционного суда.

Создание специализированного антикоррупционного суда является одним из обязательств, которые Украина взяла на себя перед своими международными партнерами - Европейским Союзом и Международным валютным фондом.

Темы: ЕвропарламентЕврокомиссия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Европарламент
Депутаты Европарламента призывают лидеров ЕС как можно быстрее передать Украине F-16
В Европарламенте просят суд в Гааге выдать ордер на арест Лукашенко
Совет ЕС и Европарламент согласовали проект расширения производства боеприпасов
Последние новости
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
16:13
Артсистемы как в НАТО, более дешевые FPV и самодельная ПВО: Камышин рассказал о производстве в Украине 
16:11
Вечная жизнь человека: последние научные и технологические открытия
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
Все новости...
Реклама: