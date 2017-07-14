У Федеральну виборчу комісію США надійшла скарга на сина президента

У Федеральну виборчу комісію США подали скаргу на Дональда Трампа-молодшого, Джареда Кушнера і Пола Манафорта через їхню зустріч з з російським адвокатом Наталією Весельницькою.

Про це повідомляє Reuters.

Трампа-молодшого, Кушнера і Манафорта звинувачують у порушенні закону, оскільки вони зустрілися з російським представником, який пропонував компромат на Гілларі Клінтон.

Скаргу у Федеральну виборчу комісію підписали групи юристів Common Cause, Campaign Legal Center, Democracy 21 і ще двоє адвокатів пов’язаних з цими групами.

Вони посилаються на інформацію в оприлюдненому електронному листуванні, Трампа-молодшого, у яких розкриваються деталі, як і навіщо організовувалась зустріч з російським адвокатом.

Федеральна виборча комісія єдине відомство, яке займається цивільними позовами про порушення законодавства у сфері фінансування виборчих кампаній.

Організації заявили у скарзі, що електронні листи доводять, що Трамп-молодший порушив закон, попросив іноземця про щось, що закон визначає як результати платних досліджень, злам чи подібні пошукові дії.

"Докази чітко говорять, що Дональд молодший знав, що пропозиція надати дослідження стосовно кампанії опонента була отримана від російського уряду, і закон ясно говорить, що надання таких важливих досліджень безкоштовно могло б бути внеском у кампанію Трампа", - сказав голова Campaign Legal Center Брендан Фішер.

Раніше The New York Times повідомила, що Дональд Трамп-молодший мав зустріч з російським адвокатом, який має зв'язки з Кремлем. На ній також були присутні зять Дональда Трампа Джаред Кушнер та Пол Манафорт, який в той час очолював президентську кампанію кандидата-республіканця.

Пізніше син президента США заявив, що погодився зустрітися з російським адвокатом Весельницькою, тому що вона обіцяла передати компромат на Гіларі Клінтон, однак, за його словами, ніякої важливої ​​інформації вона не надала і перевела розмову на питання усиновлення російських дітей і "акту Магнітського".

Трам-молодший також опублікував листування про зустріч з Весельницькою.

Наталя Весельницька відома тим, що виступає проти закону Магнітського. Вона одружена з колишнім заступником міністра транспорту Московської області, а її клієнтами є державні підприємства і син старшого чиновника РФ, чия компанія перебувала під слідством у США.