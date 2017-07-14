В Федеральную избирательную комиссию США поступила жалоба на сына президента

В Федеральную избирательную комиссию США подали жалобу на Дональда Трампа-младшего, Джареда Кушнера и Пола Манафорта из-за их встречи с с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

Об этом сообщает Reuters.

Трампа-младшего, Кушнера и Манафорта обвиняют в нарушении закона, поскольку они встретились с российским представителем, который предлагал компромат на Хиллари Клинтон.

Жалобу в Федеральную избирательную комиссию подписали группы юристов Common Cause, Campaign Legal Center, Democracy 21 и еще двое адвокатов связанных с этими группами.

Они ссылаются на информацию в обнародованной электронной переписке, Трампа-младшего, в которой раскрываются детали, как и зачем организовывалась встреча с российским адвокатом.

Федеральная избирательная комиссия единственное ведомство, которое занимается гражданскими исками о нарушении законодательства в сфере финансирования избирательных кампаний.

Организации заявили в жалобе, что электронные письма доказывают, что Трамп-младший нарушил закон, попросил иностранца о чем-то, что закон определяет как результаты платных исследований, взлом или подобные поисковые действия.

"Доказательства четко говорят, что Дональд младший знал, что предложение предоставить исследования касательно кампании оппонента было получено от российского правительства, и закон ясно говорит, что предоставление таких важных исследований бесплатно могло бы быть вкладом в кампанию Трампа", - сказал глава Campaign Legal Center Брендан Фишер.

Ранее The New York Times сообщила, что Дональд Трамп-младший встретился с российским адвокатом, который имеет связи с Кремлем. На встрече также присутствовали зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и Пол Манафорт, в то время возглавлял президентскую кампанию кандидата-республиканца.

Позже сын президента США заявил, что согласился встретиться с российским адвокатом Весельницькою, потому что она обещала передать компромат на Хиллари Клинтон, однако, по его словам, никакой важной информации она не предоставила и перевела разговор на вопрос усыновления российских детей и "акта Магнитского".

Трам-младший также опубликовал переписку о встрече с Весельницкой

Наталья Весельницкая известна тем, что выступает против закона Магнитского. Она замужем за бывшим заместителем министра транспорта Московской области, а ее клиентами являются государственные предприятия и сын старшего чиновника РФ, чья компания находилась под следствием в США.