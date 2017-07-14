В окупованому Криму просять роз'яснень щодо рішення Суду ООН щодо Меджлісу

Роспрокуратура анексованого Криму просить підконтрольний Кремлю Верховний суд півострова пояснити, як діяти щодо Меджлісу кримськотатарського народу після рішення Міжнародного суду ООН про зняття заборони на діяльність кримськотатарського органу.



Документи розмістив на своїй сторінці у Facebook кримський активіст Наріман Джелял, якому також прийшла копія запиту, оскільки він був представником відповідача під час суду щодо заборони Меджлісу.



"Минуло три місяці, як оголошено рішення Міжнародного суду ООН, і тільки після трьох місяців кримська прокуратура намагається для себе зрозуміти, як їм чинити з рішенням суду і чи можна створювати громадське об'єднання під назвою Меджліс кримськотатарського народу", – прокоментував Крим.Реалії Наріман Джелял.

У свою чергу депутат і лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в коментарі під постом активіста заначив: "Не виконати рішення Міжнародного суду ООН РФ, яка окупувала Крим, не може. Але і виконувати це рішення у частині скасування заборони на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу не буде. Відповідно – очікуємо такий собі гібрид".

"Однак черговим цинічним шулерством Росії не вдасться надурити Міжнародний суд ООН", - додав Чубаров.

На сайті російської прокуратури Криму немає інформації щодо запиту до Верховного суду півострова.



Як відомо, 26 квітня 2016 року підконтрольний Росії Верховний суд анексованого Криму заборонив діяльність Меджлісу кримськотатарського народу на території анексованого півострова.

Захист Меджлісу направив апеляцію до Верховного суду Росії. Проте 29 вересня 2016 року Верховний суд Росії відхилив цю апеляцію, підтвердивши заборону на діяльність Меджлісу.



19 квітня Міжнародний суд ООН виніс проміжну ухвалу за позовом Україна проти Росії.

Суд у Гаазі не підтримав вимоги Києва щодо тимчасових заходів проти Росії в рамках Конвенції стосовно заборони фінансування тероризму.

Проте Москву зобов'язали припинити обмеження прав кримських татар і етнічних українців, відновити Меджліс та навчання українською мовою в анексованому Криму.