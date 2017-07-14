В оккупированном Крыму просят разъяснений о решении суда ООН по Меджлису

Роспрокуратура аннексированного Крыма просит подконтрольный Кремлю Верховный суд полуострова объяснить, как действовать в отношении Меджлиса крымскотатарского народа после решения Международного суда ООН о снятии запрета на деятельность крымскотатарского органа.

Документы разместил на своей странице в Facebook крымский активист Нариман Джелял, которому также пришла копия запроса, поскольку он был представителем ответчика во время суда о запрете Меджлиса.

"Прошло три месяца, как объявлено решение Международного суда ООН, и только после трех месяцев крымская прокуратура пытается для себя понять, как им поступать с решением суда и можно создавать общественное объединение под названием Меджлис крымскотатарского народа", - прокомментировал Крим.Реалии Нариман Джелял.

На сайте российской прокуратуры Крыма нет информации относительно запроса в Верховный суд полуострова.

В свою очередь депутат и лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в комментарии под постом активиста отметил: "Не выполнить решение Международного суда ООН Россия, оккупировавшая Крым, не может. Но и выполнять это решение в части отмены запрета на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа не будет. Соответственно - ожидаем некий гибрид ".

"Однако очередным циничным шулерством России не удастся обмануть Международный суд ООН", - добавил Чубаров.

Как известно, 26 апреля 2016 подконтрольный России Верховный суд аннексированного Крыма запретил деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на территории аннексированного полуострова.

Защита Меджлиса направил апелляцию в Верховный суд России. Однако 29 сентября 2016 Верховный суд России отклонил эту апелляцию, подтвердив запрет на деятельность Меджлиса.

19 апреля Международный суд ООН вынес промежуточное решение по иску Украина против России.

Суд в Гааге не поддержал требования Киева относительно временных мер против России в рамках Конвенции о запрещении финансирования терроризма.

Однако Москву обязали прекратить ограничение прав крымских татар и этнических украинцев, восстановить Меджлис и обучение на украинском языке в аннексирована Крыму.