Львівська влада заявляє, що місто очистили від сміття

У Львові вивезли сміття у всіх переповнених відходами майданчиків.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

"Станом на ранок нуль сміттєвих майданчиків є переповненими", - зазначили у прес-службі.

Водночас прес-служба Львівської ОДА також заявляє про очищення міста від побутових відходів.

"За інформацією департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства у місті Львові у період з 23 червня до 13 липня прибрали 677 перенакопичених контейнерних майданчиків. Сьогодні вивіз ТПВ з міста Львова увійшов у звичний режим роботи", - повідомили в адміністрації.

Окрім того прес-служба ЛОДА зазначає, що з 3 липня адміністрація запровадила зважування сміття, яке вивозиться зі Львова на полігони області.

Як повідомлялося, Львівська міська рада 29 червня ухвалила рішення про передачу про передачу повноважень з утилізації відходів обласній адміністрації.

Більше про сміттєві перипетії в місті читайте у матеріалах "Української правди": "Голодні ігри Садового. Сміття та й годі" та "Олег Синютка: Стратегія "Самопомочі" – виглядати ображеними та гнаними".

Українська правда