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Львовские власти заявляют, что очистили город от мусора

Пятница, 14 июля 2017, 15:28

Во Львове вывезли мусор со всех переполненных отходами площадок.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

"По состоянию на утро ноль мусорных площадок является переполненными", - отметили в пресс-службе.

 
 

В то же время пресс-служба Львовской ОГА также заявляет об очистке города от бытовых отходов.

"По информации департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства в городе Львове в период с 23 июня до 13 июля убрали 677 переполненных контейнерных площадок. Сегодня вывоз ТБО из города Львова вошел в привычный режим работы", - сообщили в администрации.

Кроме того пресс-служба ЛОГА отмечает, что с 3июля администрация ввела взвешивание мусора, который вывозится из Львова на полигоны области.

Как сообщалось, Львовский городской совет 29 июня принял решение о передаче полномочий по утилизации отходов областной администрации.

Больше о мусорных перипетиях в городе читайте в материалах "Украинской правды": "Голодные игры Садового. Мусор да и все" и "Олег Синютка: Стратегия" взаимопомощи "- выглядеть обиженными и гонимыми".

Украинская правда

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