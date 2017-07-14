Львовские власти заявляют, что очистили город от мусора
Во Львове вывезли мусор со всех переполненных отходами площадок.
Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.
"По состоянию на утро ноль мусорных площадок является переполненными", - отметили в пресс-службе.
В то же время пресс-служба Львовской ОГА также заявляет об очистке города от бытовых отходов.
"По информации департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства в городе Львове в период с 23 июня до 13 июля убрали 677 переполненных контейнерных площадок. Сегодня вывоз ТБО из города Львова вошел в привычный режим работы", - сообщили в администрации.
Кроме того пресс-служба ЛОГА отмечает, что с 3июля администрация ввела взвешивание мусора, который вывозится из Львова на полигоны области.
Как сообщалось, Львовский городской совет 29 июня принял решение о передаче полномочий по утилизации отходов областной администрации.
Больше о мусорных перипетиях в городе читайте в материалах "Украинской правды": "Голодные игры Садового. Мусор да и все" и "Олег Синютка: Стратегия" взаимопомощи "- выглядеть обиженными и гонимыми".
Украинская правда