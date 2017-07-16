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Макрон: Трамп може змінити думку про Паризьку кліматичну угоду

Неділя, 16 липня 2017, 05:35
Макрон: Трамп може змінити думку про Паризьку кліматичну угоду

Президент Франції Еммануель Макрон сподівається, що його американський колега Дональд Трамп змінить своє рішення про Паризьку кліматичну угоду.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на газету Le Journal du Dimanche.

"(Трамп) сказав мені, що він спробує знайти рішення цього питання в найближчі місяці", - сказав Макрон за підсумками зустрічі з американським президентом.

"Ми обговорили деталі того, що може спонукати його повернутися до Паризької угоди", - додав він.

Як повідомлялося, Трамп оголосив про вихід США з Паризької кліматичної угоди 1 червня.

Він вважає, що угода м'яка по відношенню до провідних забруднювачів, таких як Китай та Індія, але ставить під загрозу промисловість США. При цьому він заявив, що має намір домовлятися про нові умови угоди.

Світові лідери засудили це рішення. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що США повернулися до світу спиною.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампекологіяФранціяСША
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