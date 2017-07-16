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Макрон: Трамп может поменять решение о Парижском климатическом соглашении

Воскресенье, 16 июля 2017, 05:35
Макрон: Трамп может поменять решение о Парижском климатическом соглашении

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что его американский коллега Дональд Трамп поменяет свое решение о Парижском климатическом соглашении.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на газету Le Journal du Dimanche.

"(Трамп) сказал мне, что он попытается найти решение данного вопроса в ближайшие месяцы", — сказал Макрон по итогам встречи с американским президентом.

"Мы обсудили детали того, что может побудить его вернуться к Парижскому соглашению", - добавил он.

Как сообщалось, Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения 1 июня.

Он считает, что соглашение мягкое по отношению к ведущим загрязнителям, таким как Китай и Индия, но ставит под угрозу промышленность США. При этом он заявил, что намерен договариваться о новых условиях сделки.

Мировые лидеры осудили это решение. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США повернулись к миру спиной.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампэкологияФранцияСША
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