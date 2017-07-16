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Штаб: Бойовики обстріляли житловий сектор Золотого, пошкоджено будівлі

Неділя, 16 липня 2017, 19:52

16 липня у зоні проведення АТО зафіксовано суттєве зменшення кількості обстрілів з боку бойовиків: 7 випадків застосування зброї зафіксовані до 7 ранку.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО у неділю.

"На початку доби на Луганському напрямку з гранатометів бойовики били по українських опорних пунктах у Кримському, Новозванівці, Малиновому",  - повідомили у штабі. 

Вночі відбувся обстріл з мінометів калібру 82 мм житлового сектору селища с. Золоте. В результаті обстрілу пошкоджено цивільні будівлі.

На Донецькому напрямку близько опівночі бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів по шахті Бутівка, по Авдіївці випустили 5 снарядів з танку.

На Маріупольському напрямку близько 6 ранку бандформування били з артилерії калібру 122 мм по Широкиному.

Українська правда 

Теми: АТОДонбасМінські угоди
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