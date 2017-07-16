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Штаб: Боевики обстреляли жилой сектор Золотого, повреждены здания

Воскресенье, 16 июля 2017, 19:52

16 июля в зоне проведения АТО зафиксировано существенное уменьшение количества обстрелов со стороны боевиков, 7 случаев применения оружия зафиксированы до 7 утра.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в воскресенье.

"В начале суток на Луганском направлении из гранатометов боевики били по опорным пунктам сил АТО в Крымском, Новозвановке и Малиновом", - сообщили в штабе.

Ночью состоялся обстрел из минометов калибра 82 мм жилого сектора поселка с. Золотое. В результате обстрела повреждены гражданские здания.

На Донецком направлении около полуночи боевики вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов по шахте Бутовка, по Авдеевке выпустили 5 снарядов из танка.

На Мариупольском направлении около 6 утра бандформирования били из артиллерии калибра 122 мм по Широкино.

Украинская правда 

Темы: АТОДонбассМинские соглашения
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