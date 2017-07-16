Гройсман про "варягів": Україна зловживала залученням іноземних фахівців

Реформи в Україні мають проводити громадяни України, але не виключено залучення іноземних фахівців.

Про це в ефірі телеканалу "112. Україна" 16 липня заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Я вважаю, що Україну мають будувати українці ... Не без того, що ми можемо запрошувати тих чи інших фахівців, які відомі, але за великим рахунком ми маємо побудувати свій будинок самостійно", - сказав Гройсман.

На його думку, на певному етапі в Україні зловживали залученням іноземних фахівців.

Також Гройсман заявив, що підтримує ідею "плану Маршалла" для прискорення розвитку України.

За його словами, таку ідею "відпрацьовували ще в першому уряді Яценюка з нашими європейськими партнерами".

"Але якимось чином це не відбулося. Вважаю, що це дуже прийнятно. Європейська народна партія включила це у свої програмні цілі. Я б хотів, щоб така ідея була реалізована", - зазначив Гройсман, коментуючи ідею "плану Маршала" від міжнародних партнерів для України.

Інтерфакс-Україна