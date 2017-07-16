Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман про "варягів": Україна зловживала залученням іноземних фахівців

Неділя, 16 липня 2017, 21:22

Реформи в Україні мають проводити громадяни України, але не виключено залучення іноземних фахівців.

Про це в ефірі телеканалу "112. Україна" 16 липня заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Я вважаю, що Україну мають будувати українці ... Не без того, що ми можемо запрошувати тих чи інших фахівців, які відомі, але за великим рахунком ми маємо побудувати свій будинок самостійно", - сказав Гройсман.

На його думку, на певному етапі в Україні зловживали залученням іноземних фахівців.

Також Гройсман заявив, що підтримує ідею "плану Маршалла" для прискорення розвитку України.

За його словами, таку ідею "відпрацьовували ще в першому уряді Яценюка з нашими європейськими партнерами".

"Але якимось чином це не відбулося. Вважаю, що це дуже прийнятно. Європейська народна партія включила це у свої програмні цілі. Я б хотів, щоб така ідея була реалізована", - зазначив Гройсман, коментуючи ідею "плану Маршала" від міжнародних партнерів для України.

Інтерфакс-Україна

Теми: ГройсманКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Гройсман
Румунія схвалила виділення першого зі 100 млн євро траншу допомоги Молдові
Новий рейтинг партій: в Раду проходять Разумков і Гройсман, але не Кличко
Одного разу у Вільнюсі. Як Ахметов шукає кандидатів у президенти
Останні новини
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
Усі новини...
Реклама: