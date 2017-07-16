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Гройсман про "варягов": Украина злоупотребляла привлечением иностранных специалистов

Воскресенье, 16 июля 2017, 21:22

Реформы в Украине должны проводить граждане Украины, но не исключено привлечение иностранных специалистов.

Об этом в эфире телеканала "112. Украина" 16 июля заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. 

"Я считаю, что Украину должны строить украинцы... Не без того, что мы можем приглашать тех или иных специалистов, которые известны, но по большому счету мы должны построить свой дом самостоятельно", - сказал Гройсман. 

По его мнению, на определенном этапе в Украине злоупотребляли привлечением иностранных специалистов.

Вместе с тем Гройсман заявил, что поддерживает идею "плана Маршалла" для ускорения развития Украины. 

По его словам, такую идею "отрабатывали еще в первом правительстве Яценюка с нашими европейскими партнерами".

"Но каким-то образом это не состоялось. Считаю, что это очень приемлемо. Европейская народная партия включила это в свои программные цели. Я бы хотел, чтобы она была реализована", - отметил Гройсман, комментируя идею "плана Маршала" от международных партнеров для Украины.

Интерфакс-Украина

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Темы: ГройсманКабинет министров
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