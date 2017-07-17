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Одіозний суддя Вовк знявся з конкурсу до Верховного суду

Понеділок, 17 липня 2017, 10:18
Павло Вовк
Закон і Бізнес

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк подав заяву про зняття своєї кандидатури з конкурсу до нового Верховного суду.

Про це пише Судово-юридична газета.

"Впродовж всього конкурсу мені чинилися всілякі штучні перешкоди для успішного завершення моєї участі у ньому", - назвав одну з причин свого рішення суддя.

Вовк пояснив, що для цього на Вищу кваліфікаційну комісію суддів, яка проводить конкурс, чиниться тиск. За словами судді, зараз відкрите кримінальне провадження, в якому він проходить у якості свідка, але на нього також "намагалися покласти провину". При цьому суть справи він не розкрив.

Вовк наголосив, що звернувся з відповідною заявою до ВККС не через "особисті обставини", котрі йому "дружно намагалися організувати керовані правоохоронні органи та окремі політики, використовуючи для цього своїх пішаків — купку осіб, які зухвало називають себе громадськістю, які є політично вмотивованими та упередженими відносно більшості кандидатів".

З огляду на вищезазначене суддя також пояснив зняття кандидатури тим, що своєю поведінкою він "має сприяти довірі до проведення конкурсу".

Як відомо, в понеділок, 17 липня, ВККС проведе останнє засідання, на якому розгляне висновки Громадської ради доброчесності щодо шести суддів, які претендують по посади у новому Верховному суді й серед яких є Вовк.

У травні НАБУ провело обшуки в квартирі й незадекларованому будинку Павла Вовка.

У квітні "Автомайдан" публікував розслідування щодо незадекларованого майна голови ОАСК Вовка.

Українська правда

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Теми: судВерховний суд
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