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Одиозный судья Вовк снялся с конкурса в Верховный суд

Понедельник, 17 июля 2017, 10:18
Павел Вовк
Закон и Бизнес

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк подал заявление о снятии своей кандидатуры с конкурса в члены нового Верховного суда.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

"На протяжении всего конкурса мне создавались всевозможные искусственные препятствия для успешного завершения моего участия в нем", - назвал одну из причин своего решения судья.

Вовк объяснил, что для этого на Высшую квалификационную комиссию судей, которая проводит конкурс, оказывается давление. По словам судьи, сейчас открыто уголовное производство, в котором он проходит в качестве свидетеля, но на него также "пытались возложить вину". При этом суть дела он не раскрыл.

Вовк отметил, что обратился с соответствующим заявлением в ВККС не из-за "личных обстоятельств", которые ему "дружно пытались организовать управляемые правоохранительные органы и отдельные политики, используя для этого своих пешек - кучку лиц, которые дерзко называют себя общественностью, которые являются политически мотивированными и предвзятыми в отношении большинства кандидатов".

Учитывая вышесказанное судья также объяснил снятие кандидатуры тем, что своим поведением он "должен способствовать доверию к проведению конкурса".

Как известно, в понедельник, 17 июля, ВККС проведет последнее заседание, на котором рассмотрит выводы Общественного совета добропорядочности по шести судьям, которые претендуют по должности в новом Верховном суде и среди которых есть Вовк.

В мае НАБУ провело обыски в квартире и незадекларированном доме Павла Вовка.

В апреле "Автомайдан" публиковал расследование незадекларированного имущества председателя ОАСК Вовка.

Украинская правда

Темы: судВерховный суд
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