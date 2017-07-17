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Суд у вівторок обиратиме запобіжний захід Розенблату

Понеділок, 17 липня 2017, 16:19

Солом’янський райсуд Києва 18 липня розгляне клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу для народного депутата Борислава Розенблата, якого виключили з фракції "Блок Петра Порошенка".

Як повідомили Радіо Свобода у прес-службі суду, початок засідання запланований на 10:00.

Раніше у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що проситимуть суд про запобіжний захід у вигляді застави для Розенблата і ще одного фігуранта "бурштинової справи", депутата Максима Полякова.

Крім того, у прокуратурі заявили, що проситимуть суд зобов’язати Розенблата і Полякова здати документи для виїзду за кордон.

Щодо того, коли суд розглядатиме клопотання про запобіжний захід для Полякова, інформації наразі немає.

13 липня генеральний прокурор України Юрій Луценко офіційно вручив підозри Розенблатові й Полякову, щодо яких Верховна Рада України раніше дала згоду на притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Борислав Розенблат і Максим Поляков є фігурантами так званої "бурштинової справи".

У діях Розенблата ГПУ вбачає ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму у 280 тисяч доларів, у діях Полякова – ознаки зловживання впливом і хабарництва на суму в 7 500 доларів.

Цих депутатів підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину, в інтересах компанії-нерезидента. Депутати ці звинувачення відкидають.

Теми: Розенблатсуд
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