Суд во вторник будет избирать меру пресечения Розенблату

Соломенский райсуд Киева 18 июля рассмотрит ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения для народного депутата Борислава Розенблата, которого исключили из фракции "Блок Петра Порошенко".

Как сообщили Радио Свобода в пресс-службе суда, начало заседания запланировано на 10:00.

Ранее в специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что будут просить суд о мере пресечения в виде залога для Розенблата и еще одного фигуранта "янтарного дела", депутата Максима Полякова.

Кроме того, в прокуратуре заявили, что будут просить суд обязать Розенблата и Полякова сдать документы для выезда за границу.

Относительно того, когда суд будет рассматривать ходатайство о мере пресечения для Полякова, информации пока нет.

13 июля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко официально вручил подозрения Розенблату и Полякову, по которым Верховная Рада Украины ранее дала согласие на привлечение их к уголовной ответственности.

Борислав Розенблат и Максим Поляков являются фигурантами так называемого "янтарного дела".

В действиях Розенблатта ГПУ видит признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму в 280 000 долларов, в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на сумму в 7500 долларов.

Этих депутатов подозревают в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря, в интересах компании-нерезидента. Депутаты эти обвинения отвергают.