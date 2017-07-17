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Суд во вторник будет избирать меру пресечения Розенблату

Понедельник, 17 июля 2017, 16:19

Соломенский райсуд Киева 18 июля рассмотрит ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения для народного депутата Борислава Розенблата, которого исключили из фракции "Блок Петра Порошенко".

Как сообщили Радио Свобода в пресс-службе суда, начало заседания запланировано на 10:00.

Ранее в специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что будут просить суд о мере пресечения в виде залога для Розенблата и еще одного фигуранта "янтарного дела", депутата Максима Полякова.

Кроме того, в прокуратуре заявили, что будут просить суд обязать Розенблата и Полякова сдать документы для выезда за границу.

Относительно того, когда суд будет рассматривать ходатайство о мере пресечения для Полякова, информации пока нет.

13 июля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко официально вручил подозрения Розенблату и Полякову, по которым Верховная Рада Украины ранее дала согласие на привлечение их к уголовной ответственности.

Борислав Розенблат и Максим Поляков являются фигурантами так называемого "янтарного дела".

В действиях Розенблатта ГПУ видит признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму в 280 000 долларов, в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на сумму в 7500 долларов.

Этих депутатов подозревают в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря, в интересах компании-нерезидента. Депутаты эти обвинения отвергают.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Розенблатсуд
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