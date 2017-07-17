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У Харкові арештували росіянина за можливу співпрацю з ІДІЛ

Понеділок, 17 липня 2017, 19:30

Громадянина РФ, який знаходився в міжнародному розшуку за підозрою в причетності до ІДІЛ, заарештовано на 2 місяці без права внесення застави.

Про це повідомив прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик, передає Укрінформ.

Раніше повідомлялося, що прокуратура Харківської області вимагає взяти під варту зловмисника.

"Дергачівська місцева прокуратура звернеться до суду з вимогою взяти під варту 26-річного громадянина Російської Федерації, який знаходився у міжнародному розшуку за підозрою у причетності до ІДІЛ, зокрема, в участі у бойових діях в Сирії", - йшлося у повідомленні прокуратури.

Вказувалось, що під час затримання на парковці одного з харківських супермаркетів співробітниками СБУ, чоловік вчинив опір та намагався втекти.

"Зловмисник знаходився у міжнародному розшуку з 2014 року. У 2016 році його викрили та затримали у м. Чернігові. Чоловік під вартою чекав екстрадиції. У грудні 2016 року суд змінив міру запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю (електронний браслет) у зв'язку з закінченням строку екстрадиційного арешту. Однак підозрюваний браслет зняв і переховувався від правоохоронців", - повідомили в прокуратурі.

Як відомо, Служба безпеки України 13 липня затримала в Харкові двох чоловіків, що ймовірно є терористами угруповання "Ісламська держава". Один із них перебував у міжнародному розшуку.

Українська правда

Теми: прокуратуратероризмРосія
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