В Харькове арестовали россиянина за возможное сотрудничество с ИГИЛ

Гражданина РФ, который находился в международном розыске по подозрению в причастности к и деловые, арестован на 2 месяца без права внесения залога.



Об этом сообщил пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик, передает Укринформ.

Ранее сообщалось, что прокуратура Харьковской области требует взять под стражу злоумышленника.

"Дергачевская местная прокуратура обратится в суд с требованием взять под стражу 26-летнего гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске по подозрению в причастности к ИГИЛ, в частности, в участии в боевых действиях в Сирии", - говорилось в сообщении.



Указывалось, что при задержании на парковке одного из харьковских супермаркетов сотрудниками СБУ, человек оказал сопротивление и пытался убежать.



"Злоумышленник находился в международном розыске с 2014 года. В 2016 году его разоблачили и задержали в г.. Чернигове. Мужчина под стражей ждал экстрадиции. В декабре 2016 года суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля (электронный браслет) в связи с окончанием срока экстрадиционного ареста. Однако подозреваемый браслет снял и скрывался от правоохранителей", - сообщили в прокуратуре.



Как известно, Служба безопасности Украину 13 июля задержали в Харькове двух мужчин, вероятно являются террористами группировки "Исламское государство". Один из них находился в международном розыске.

Украинская правда