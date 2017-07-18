Грановський порозмірковував про об’єднання БПП і "Народного фронту"

Питання об’єднання партій БПП і "Народний фронт" стояло на повістці дня, але втратило гостроту.

Таку думку висловив нардеп фракції БПП, член комітету з питань правової політики та правосуддя Олександр Грановський в ефірі програми HARD на телеканалі ZIK.

"Питання об’єднання є на повістці дня. Точніше, гостро було нещодавно. Але зараз втратило гостроту. Я сумніваюсь, що таке об’єднання відбудеться, але життя покаже", - сказав він.

Грановський прокоментував також ймовірність потрапляння обох політсил у наступний парламент.

"Тим силам, які є у коаліції, рухають реформи, які зазвичай є непопулярними. Важко боротися за власний рейтинг у такому становищі. Ми багато зробили, набагато більше, ніж влада в інші роки. А, будучи у владі, завжди важче боротися за рейтинг. Той, хто в опозиції – критикує, і їм легше", - пояснив депутат.

"БПП безумовно в тому чи іншому вигляді має хороші шанси на те, щоб отримати значні позиції у новому парламенті. Я вірю в спроможність "Народного фронту" подолати бар’єр, якщо він залишиться на тому ж рівні, і зайти в парламент", – додав Грановський.