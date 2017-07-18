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Порошенко розповів, як Грузія врятувала родину його дружини

Вівторок, 18 липня 2017, 12:08

Україна і Грузія мають спільні загрози, але у скрутні часи вони можуть розраховувати одна на одну, заявив український президент Петро Порошенко у Тбілісі.

Він зазначив на брифінгу з грузинським лідером, що за 4 дні Україна і Грузія відзначатимуть 25-річчя відновлення дипломатичних стосунків, встановлених 4 липня 1918 року.

"100 років тому ми втратили незалежність – і Україна, і Грузія. І тим відповідальніші мають бути наші дії зараз, щоб зберегти і захистити український і грузинський суверенітет, територіальну цілісність і незалежність, захистити нашу свободу і демократію", – заявив Порошенко.

"Загроза для нашої свободи, демократії й незалежності – одна й та сама. І ми нікому не дозволимо диктувати майбутнє нашим великим народам. І це робить нас набагато ближчими", – сказав український лідер.

"Українці твердо вірять, що у скрутні часи вони можуть розраховувати на братній грузинський народ – так само, як і братній грузинський народ може розраховувати на тверду підтримку українців  Так було у 2008 році, у 2014-му, так є і зараз", – зазначив він.

Порошенко додав, що у кожного є "персональні сторінки, які відображають дружбу між українським і грузинським народами".

"Мало хто знає, що в далекому '33-му році прадід моєї дружини, рятуючи свою родину від Голодомору, вимушений був втекти в Тбілісі. І Грузія врятувала родину моєї дружини від голодної смерті", – розповів президент.

"А бабушка моєї дружини, Анна Надєждіна, у '43-му році опинилася в Сталінграді і була евакуйована у Тбілісі. І вона жила тут – вчора я дізнався, бо Марина подзвонила мамі, – на вулиці Червоноармійській, 28-а. Я не знаю, як вона зараз називається, але ми спробуємо знайти цей дім і подякувати людям, які врятували родину моєї дружини", – заявив Порошенко.

Він констатував: "Це залишається в поколіннях і це формує міцний фундамент нашої довіри і нашої дружби. Так само і зараз ми розраховуємо один на одного".

"Так само зараз українці схиляють голови у пам’ять наших грузинських побратимів, які в '14-му приїхали і записалися до складу Збройних сил України, бо, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність нашої держави – вони були впевнені і вони праві, – вони захищають Грузію. Це дуже зворушливо", – сказав Порошенко.

Він наголосив, що такі кроки й складають "фундамент дружби" Грузії й України.

Олена Рощенко, УП

Теми: ПорошенкоГрузія
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